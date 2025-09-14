ua en ru
У Києві частково перекриють один з головних проспектів: коли і чому

Київ, Неділя 14 вересня 2025 20:54
У Києві частково перекриють один з головних проспектів: коли і чому Фото: У Дніпровському районі Києва частково перекриють Броварський проспект (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У Києві на Броварському проспекті з 15 вересня почнеться ремонт покриття, через що рух транспорту частково обмежать в обох напрямках. Водіям радять врахувати зміни під час планування маршруту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Києва.

Зауважимо, що з 15 вересня до 3 жовтня частково обмежуватимуть рух Броварським проспектом у Дніпровському районі столиці.

"Комунальне підприємство ШЕУ Дніпровського району планує провести ремонт верхнього шару асфальтобетонного покриття на всій протяжності проспекту в обох напрямках. Роботи проводитимуть поетапно з частковим обмеженням руху транспорту", - повідомляється на порталі.

У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності та просять врахувати обмеження при плануванні маршруту.

Зауважимо, що з 29 серпня у Києві частково обмежили рух транспорту одразу на кількох об’єктах через проведення ремонтних робіт.

Крім того, до 17 жовтня у Києві обмежили рух транспорту та пішоходів на вулиці Кирилівській через ремонт тротуару.

