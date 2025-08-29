В Киеве с 29 августа вводят новые ограничения движения: какие мосты и улицы перекроют

Сегодня, 29 августа, в Киеве частично ограничат движение транспорта сразу на нескольких объектах из-за проведения ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Где будут действовать ограничения

Набережное шоссе. 29 августа с 10:00 до 16:00 дорожники будут ремонтировать ливнеприемный колодец вблизи пешеходного моста. Движение частично ограничат в направлении от моста Метро до Почтовой площади.



Схема ограничения движения по Набережному шоссе (инфографика: КК "Киевавтодор")

Южный мост. С 29 августа по 1 декабря будет продолжаться ремонт мостового полотна в направлении с левого на правый берег Днепра. Ограничения будут действовать на первой и половине второй полос.



Схема ограничения движения на Южном мосту (инфографика: КК "Киевавтодор")

Трамвайный путепровод на просп. Романа Шухевича. С 29 августа по 20 декабря будут проводить противоаварийные работы по восстановлению несущих конструкций. Движение пешеходов здесь частично ограничат.



Схема ограничения движения на проспекте Романа Шухевича (инфографика: КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" призывают водителей и пешеходов учитывать ограничения при планировании маршрутов и приносят извинения за временные неудобства.