В Киеве с 29 августа вводят новые ограничения движения: какие мосты и улицы перекроют

Пятница 29 августа 2025 06:40
UA EN RU
В Киеве с 29 августа вводят новые ограничения движения: какие мосты и улицы перекроют Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 29 августа, в Киеве частично ограничат движение транспорта сразу на нескольких объектах из-за проведения ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Где будут действовать ограничения

Набережное шоссе. 29 августа с 10:00 до 16:00 дорожники будут ремонтировать ливнеприемный колодец вблизи пешеходного моста. Движение частично ограничат в направлении от моста Метро до Почтовой площади.

В Киеве с 29 августа вводят новые ограничения движения: какие мосты и улицы перекроют
Схема ограничения движения по Набережному шоссе (инфографика: КК "Киевавтодор")

Южный мост. С 29 августа по 1 декабря будет продолжаться ремонт мостового полотна в направлении с левого на правый берег Днепра. Ограничения будут действовать на первой и половине второй полос.

В Киеве с 29 августа вводят новые ограничения движения: какие мосты и улицы перекроют
Схема ограничения движения на Южном мосту (инфографика: КК "Киевавтодор")

Трамвайный путепровод на просп. Романа Шухевича. С 29 августа по 20 декабря будут проводить противоаварийные работы по восстановлению несущих конструкций. Движение пешеходов здесь частично ограничат.

В Киеве с 29 августа вводят новые ограничения движения: какие мосты и улицы перекроют
Схема ограничения движения на проспекте Романа Шухевича (инфографика: КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" призывают водителей и пешеходов учитывать ограничения при планировании маршрутов и приносят извинения за временные неудобства.

Напомним, с 28 августа до 17 октября в Киеве ограничили движение транспорта и пешеходов на улице Кирилловской из-за ремонта тротуара.

Также РБК-Украина писало о временных ограничениях движения в Киеве. С 21 до 30 августа частично ограничат движение транспорта в направлении Воскресенского проспекта и в обратном направлении. Кроме того, с 21 августа и до 20 декабря будут действовать ограничения для пешеходов на Парковом мосту через Днепр на Труханов остров в связи с ремонтом мостового полотна.

