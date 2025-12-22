ua en ru
В Киеве частично перекрывают Южный мост: где и когда возможны пробки

Понедельник 22 декабря 2025 11:02
UA EN RU
В Киеве частично перекрывают Южный мост: где и когда возможны пробки Движение транспорта частично ограничивают на Южном мосту столицы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 22 декабря, в Киеве частично ограничивают движение транспорта на одном из мостов через Днепр - Южном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Где именно и как надолго ограничивают движение транспорта

Согласно информации КГГА, в понедельник (22 декабря) движение транспорта частично ограничивают на Южном мосту столицы:

  • з 11:00;
  • до 16:00.

Отмечается, что ограничение будет действовать:

  • в крайней левой полосе;
  • в направлении с левого на правый берег Днепра.

"Дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие эстакадной части моста", - сообщили водителям и пассажирам.

В Киеве частично перекрывают Южный мост: где и когда возможны пробкиПубликация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Стоит отметить, что Южный мост - это вантовый мост через реку Днепр.

Он является самым высоким мостом Киева (вантовая часть выполнена из стали и подвешена на 133-метровый пилон). Его длина - 1256 м, а ширина - 41 м.

Этот мост расположен в Голосеевском и Дарницком районах столицы - соединяет Саперно-Слободскую улицу и Столичное шоссе (правый берег) с проспектом Николая Бажана (жилой массив Позняки) на левом берегу Днепра.

Он является частью автодороги международного значения М03 - E40.

Кроме того, по мосту (между полосами движения для автомобильного транспорта) пролегает Сырецко-Печерская (зеленая) линия Киевского метрополитена.

В Киеве частично перекрывают Южный мост: где и когда возможны пробкиЮжный мост в Киеве (скриншот: google.com/maps)

Напомним, ранее Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Тем временем движение на главной улице Киева - Крещатике - решили останавливать ежедневно для чествования минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.

Учитывая это, мы объясняли, в каких случаях и для кого именно ограничение движения по центральной артерии города не будет действовать.

Кроме того, в Киеве решили ограничивать движение по Южному мосту во время объявления сигнала "Воздушная тревога".

Транспорт будет курсировать по двум алгоритмам - в зависимости от места нахождения подвижного состава на момент объявления тревоги.

Читайте также, движение какого транспорта в Киеве могут изменить отключения света и как гражданам следить за актуальной информацией, чтобы не пропустить важных сообщений.

КГГА Киев Метро Автомобильное движение Южный мост
