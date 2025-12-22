В Киеве частично перекрывают Южный мост: где и когда возможны пробки
Сегодня, 22 декабря, в Киеве частично ограничивают движение транспорта на одном из мостов через Днепр - Южном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
Где именно и как надолго ограничивают движение транспорта
Согласно информации КГГА, в понедельник (22 декабря) движение транспорта частично ограничивают на Южном мосту столицы:
- з 11:00;
- до 16:00.
Отмечается, что ограничение будет действовать:
- в крайней левой полосе;
- в направлении с левого на правый берег Днепра.
"Дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие эстакадной части моста", - сообщили водителям и пассажирам.
Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Стоит отметить, что Южный мост - это вантовый мост через реку Днепр.
Он является самым высоким мостом Киева (вантовая часть выполнена из стали и подвешена на 133-метровый пилон). Его длина - 1256 м, а ширина - 41 м.
Этот мост расположен в Голосеевском и Дарницком районах столицы - соединяет Саперно-Слободскую улицу и Столичное шоссе (правый берег) с проспектом Николая Бажана (жилой массив Позняки) на левом берегу Днепра.
Он является частью автодороги международного значения М03 - E40.
Кроме того, по мосту (между полосами движения для автомобильного транспорта) пролегает Сырецко-Печерская (зеленая) линия Киевского метрополитена.
Южный мост в Киеве (скриншот: google.com/maps)
Напомним, ранее Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.
Тем временем движение на главной улице Киева - Крещатике - решили останавливать ежедневно для чествования минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.
Учитывая это, мы объясняли, в каких случаях и для кого именно ограничение движения по центральной артерии города не будет действовать.
Кроме того, в Киеве решили ограничивать движение по Южному мосту во время объявления сигнала "Воздушная тревога".
Транспорт будет курсировать по двум алгоритмам - в зависимости от места нахождения подвижного состава на момент объявления тревоги.
Читайте также, движение какого транспорта в Киеве могут изменить отключения света и как гражданам следить за актуальной информацией, чтобы не пропустить важных сообщений.