У Києві частково перекривають Південний міст: де й коли можливі затори

Понеділок 22 грудня 2025 11:02
UA EN RU
У Києві частково перекривають Південний міст: де й коли можливі затори Рух транспорту частково обмежують на Південному мосту столиці (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 22 грудня, у Києві частково обмежують рух транспорту на одному з мостів через Дніпро - Південному.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

Де саме та як надовго обмежують рух транспорту

Згідно з інформацією КМДА, у понеділок (22 грудня) рух транспорту частково обмежують на Південному мосту столиці:

  • з 11:00;
  • до 16:00.

Зазначається, що обмеження діятиме:

  • у крайній лівій смузі;
  • у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

"Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття естакадної частини мосту", - повідомили водіям і пасажирам.

У Києві частково перекривають Південний міст: де й коли можливі заториПублікація КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Варто зазначити, що Південний міст - це вантовий міст через річку Дніпро.

Він є найвищим мостом Києва (вантова частина виконана зі сталі й підвішена на 133-метровий пілон). Його довжина - 1256 м, а ширина - 41 м.

Цей міст розташований у Голосіївському та Дарницькому районах столиці - сполучає Саперно-Слобідську вулицю та Столичне шосе (правий берег) із проспектом Миколи Бажана (житловий масив Позняки) на лівому березі Дніпра.

Він є частиною автошляху міжнародного значення М03 - E40.

Крім того, мостом (між смугами руху для автомобільного транспорту) пролягає Сирецько-Печерська (зелена) лінія Київського метрополітену.

У Києві частково перекривають Південний міст: де й коли можливі заториПівденний міст у Києві (скриншот: google.com/maps)

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.

Тим часом рух на головній вулиці Києва - Хрещатику - вирішили зупиняти щодня для вшанування хвилиною мовчання полеглих внаслідок збройної агресії РФ проти України захисників і мирних мешканців.

З огляду на це ми пояснювали, в яких випадках і для кого саме обмеження руху центральною артерією міста не діятиме.

Крім того, в Києві вирішили обмежувати рух Південним мостом під час оголошення сигналу "Повітряна тривога".

Транспорт курсуватиме за двома алгоритмами - залежно від місця перебування рухомого складу на момент оголошення тривоги.

Читайте також, рух якого транспорту в Києві можуть змінити відключення світла та як громадянам стежити за актуальною інформацією, щоб не пропустити важливих повідомлень.

