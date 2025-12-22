У Києві частково перекривають Південний міст: де й коли можливі затори

Сьогодні, 22 грудня, у Києві частково обмежують рух транспорту на одному з мостів через Дніпро - Південному.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

Крім того, мостом (між смугами руху для автомобільного транспорту) пролягає Сирецько-Печерська (зелена) лінія Київського метрополітену.

Він є частиною автошляху міжнародного значення М03 - E40.

Цей міст розташований у Голосіївському та Дарницькому районах столиці - сполучає Саперно-Слобідську вулицю та Столичне шосе (правий берег) із проспектом Миколи Бажана (житловий масив Позняки) на лівому березі Дніпра.

Він є найвищим мостом Києва (вантова частина виконана зі сталі й підвішена на 133-метровий пілон). Його довжина - 1256 м, а ширина - 41 м.

Варто зазначити, що Південний міст - це вантовий міст через річку Дніпро.

Згідно з інформацією КМДА, у понеділок (22 грудня) рух транспорту частково обмежують на Південному мосту столиці:

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.

Тим часом рух на головній вулиці Києва - Хрещатику - вирішили зупиняти щодня для вшанування хвилиною мовчання полеглих внаслідок збройної агресії РФ проти України захисників і мирних мешканців.

З огляду на це ми пояснювали, в яких випадках і для кого саме обмеження руху центральною артерією міста не діятиме.

Крім того, в Києві вирішили обмежувати рух Південним мостом під час оголошення сигналу "Повітряна тривога".

Транспорт курсуватиме за двома алгоритмами - залежно від місця перебування рухомого складу на момент оголошення тривоги.

Читайте також, рух якого транспорту в Києві можуть змінити відключення світла та як громадянам стежити за актуальною інформацією, щоб не пропустити важливих повідомлень.