В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок

Взрывоопасные предметы и разминирование территорий

Ранее РБК-Украина писало о взрывоопасных предметах, которые все чаще находят во дворах и парках. Спасатели призывают не подходить и не трогать такие "находки".

Также сообщалось, что возле мест, где обнаружили взрывоопасные предметы и еще не обезвредили, устанавливают специальные знаки.

Стоит напомнить, что Украина остается одной из самых заминированных стран мира. По оценкам специалистов, потенциально опасными являются более 142 тыс. кв. км территорий. Самая сложная ситуация - в восточных и южных областях. В этих регионах ежедневно саперы очищают в среднем 60-70 гектаров земли.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Хорватии о сотрудничестве в сфере противоминной деятельности. Документ предусматривает обмен опытом, обучение украинских специалистов, поставку специального оборудования и привлечение хорватских экспертов к работам по разминированию украинских территорий.