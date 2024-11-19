Взрывоопасные предметы. Что такое маркировка территорий и как ее распознать

На территориях, загрязненных взрывоопасными предметами, устанавливаются упреждающие знаки. Это делается, чтобы люди случайно не оказались в опасных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Маркировка территорий - это специальные предупредительные знаки, показывающие наличие взрывоопасных предметов (ВОП). В основном это таблички красного цвета с белыми символами или надписями вроде "Осторожно, мины!". Кроме того, на знаках могут быть изображены мины или другие ВОП.

Специальные предупредительные знаки устанавливают на границах загрязненных участков, вдоль троп и дорог. А также у входов на опасные территории.

Что делать, если увидели такой знак

Если вы увидели знак маркировки - не приближайтесь к этой территории. В частности, необходимо выполнить следующие действия: остановиться, развернуться на 180 градусов и осторожно отойти на безопасное расстояние.

Соблюдайте правила безопасности и всегда обращайте внимание на маркировку. Предупреждающие знаки могут спасти жизнь. При обнаружении подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщайте по телефону - 101.