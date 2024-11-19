ua en ru
Вт, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Взрывоопасные предметы. Что такое маркировка территорий и как ее распознать

Украина, Вторник 19 ноября 2024 13:33
UA EN RU
Взрывоопасные предметы. Что такое маркировка территорий и как ее распознать Фото: Соблюдайте правила безопасности (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

На территориях, загрязненных взрывоопасными предметами, устанавливаются упреждающие знаки. Это делается, чтобы люди случайно не оказались в опасных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Маркировка территорий - это специальные предупредительные знаки, показывающие наличие взрывоопасных предметов (ВОП). В основном это таблички красного цвета с белыми символами или надписями вроде "Осторожно, мины!". Кроме того, на знаках могут быть изображены мины или другие ВОП.

Специальные предупредительные знаки устанавливают на границах загрязненных участков, вдоль троп и дорог. А также у входов на опасные территории.

Что делать, если увидели такой знак

Если вы увидели знак маркировки - не приближайтесь к этой территории. В частности, необходимо выполнить следующие действия: остановиться, развернуться на 180 градусов и осторожно отойти на безопасное расстояние.

Соблюдайте правила безопасности и всегда обращайте внимание на маркировку. Предупреждающие знаки могут спасти жизнь. При обнаружении подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщайте по телефону - 101.

Ранее мы писали, что жители Киевской области нашли в лесах гранатометный выстрел и остатки ракеты. Люди нашли их в Вышгородском и Бучанском районах.

Читайте также о новой "невидимой угрозе". Крылатая ракета Х-101 содержит кассетные элементы в виде шариков, которые могут быть чрезвычайно опасны для гражданских людей. Они могут оставаться неразорванными и быть активной угрозой для людей на многие месяцы даже после удара.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС
NEWS
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
DAILY
1000 дней боли, пота и сопротивления. Что пережили украинцы за время войны с Россией
РБК-Украинаинформационное агентство 1000 дней боли, пота и сопротивления. Что пережили украинцы за время войны с Россией