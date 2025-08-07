ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Не трогай! Как выглядит взрывчатка, которую находят во дворах и парках

Украина, Четверг 07 августа 2025 13:20
UA EN RU
Не трогай! Как выглядит взрывчатка, которую находят во дворах и парках Фото: спасатели предупреждают о взрывоопасных предметах (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: РБК-Украина

Взрывоопасные предметы в Украине все чаще находят во дворах и парках. Спасатели призывают не подходить и не трогать такие "находки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram.

Как отмечают спасатели, сегодня взрывоопасные предметы можно встретить не только в лесах, но и во дворах, парках, возле водоемов - повсюду. Даже в местах, где играют дети. К тому же не всегда такие предметы очевидны: мины, снаряды, осколки ракет или дронов.

Враг нередко маскирует взрывчатку в жестяных банках, игрушках, рюкзаках и тому подобное. Также стоит обращать внимание на предметы, оставленные в людных местах, которые выглядят новыми или как будто специально оставленными.

Иногда такие вещи могут быть перемотаны скотчем, с прикрепленными проводами.

Как действовать, когда наткнулись на опасный предмет:

  • не подходите!
  • не трогайте!
  • отойдите на безопасное расстояние и вернитесь обратно тем же путем.
  • позвоните 101!
  • по возможности предупредите других, чтобы туда не приближались, указывая на ориентиры.

Важно также объяснить детям, как выглядят взрывоопасные предметы и что их нельзя трогать ни в коем случае - даже если это оставленная игрушка на скамейке в парке.

Также спасатели показали на фото, как могут выглядеть различные взрывоопасные предметы.

"Покажите эти фото детям и напомните: к таким находкам нельзя приближаться и трогать, о них нужно обязательно сообщить взрослым", - сообщили в ГСЧС.

Фото: спасатели предупреждают о взрывоопасных предметах (facebook.com DSNSKHARKIV)

Ранее сообщалось, что возле мест, где обнаружили взрывоопасные предметы и еще не обезвредили, устанавливают специальные знаки. Их можно заметить на границах загрязненных участков, вдоль троп и дорог. А также, у входов на опасные территории.

Также недавно на Черниговщине ребенок поднял неизвестный предмет, который сразу взорвался. Мальчика госпитализировали с ранениями. К сожалению такие случаи не единичны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС
Новости
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО