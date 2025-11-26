Почти 150 тыс. кв. км опасности: как происходит разминирование в Украине

Украина остается одной из самых заминированных стран мира. По оценкам специалистов, потенциально опасны более 142 тыс. кв. км территорий. Самая сложная ситуация - в восточных и южных областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сюжет в эфире телемарафона.

Именно на востоке и юге страны каждый день саперы очищают в среднем 60-70 гектаров земли. В частности, в Харьковской области последствия оккупации до сих пор ощутимы.

Местный агроном в сюжете рассказал, что после деоккупации хозяйство могло обрабатывать всего четверть своих полей, однако сейчас площади для работы увеличились втрое. Однако в регионе остались тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Староста Пришибского округа отметила, что многие снаряды находили даже в домах жителей. После этого здесь начался гуманитарный проект швейцарской организации FSD Ukraine при поддержке JTI Foundation. Специалисты проверяют территории и маркируют опасные участки.

Региональный менеджер FSD Алекс Ван Рой сообщил, что команда работает над тем, чтобы максимально устранить риски для населения.

Деминеры говорят, что разминирование - это кропотливая работа, требующая внимательности и специального оборудования. Специалисты отмечают, что поддержка партнеров остается очень важной - в частности, техника, защитное снаряжение и транспорт.

К проекту присоединилась и Украинская ассоциация саперов, которая занимается маркировкой опасных территорий. В Харьковской области команды сталкивались с ограниченным доступом к отдельным участкам, но полученный опыт планируют применить также в Черниговской области и Херсонской области. Иностранные специалисты помогают с координацией работ.

После маркировки опасную территорию передают на разминирование. Сейчас в Украине работают более 4 тысяч саперов и более 100 операторов по разминированию.

В JTI Украина отмечают, что гуманитарное разминирование - это инструмент, позволяющий людям возвращаться домой и поддерживающий экономическое восстановление страны.

JTI Foundation выделила около полумиллиона долларов на разминирование Харьковщины. Благодаря этому удалось очистить более 38 кв. км территорий, а более 17 тысяч человек прошли обучающие программы по минной безопасности.