В Киеве 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете: как накажут родителей (видео)

Четверг 25 сентября 2025 10:10
В Киеве 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете: как накажут родителей (видео)
Автор: Ирина Костенко

В одном из районов Киева 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете. Родителям малолетнего ребенка грозит немалый штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Как ребенок устроил пожар в гипермаркете

Украинцам рассказали, что на днях в полицию Киева поступило сообщение о пожаре в гипермаркете в Днепровском районе.

На место происшествия выехали:

  • следственно-оперативная группа районного управления полиции;
  • работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые оперативно потушили пламя.

Выясняя обстоятельства происшествия, правоохранители установили, что пожар вызвал 6-летний посетитель магазина.

Пока родители ребенка (супруги) выбирали товары, чтобы осуществить покупки, их сын:

  • остался без присмотра;
  • подошел к прилавку с зажигалками;
  • взял одну из них;
  • поджег ею картонную коробку с креслом.

В Киеве 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете: как накажут родителей (видео)

В Киеве 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете: как накажут родителей (видео)Поджог товара в гипермаркете (фото: kyiv.npu.gov.ua)

"Огонь мгновенно охватил еще несколько стеллажей с товарами... В результате пожара магазин понес убытки на сумму более 30 000 гривен", - сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В Киеве 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете: как накажут родителей (видео)

В Киеве 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете: как накажут родителей (видео)Последствия пожара в гипермаркете (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Никто из посетителей и персонала заведения, к счастью, не пострадал.

Какое наказание грозит родителям мальчика

В полиции сообщили, что с ребенком провели профилактическую беседу.

Тем временем в отношении его родителей были составлены административные материалы по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей.

"Им грозит немалый штраф", - уточнили правоохранители.

Стоит отметить, что уклонение родителей (или лиц, их заменяющих), от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних (несовершеннолетних) детей влечет за собой, согласно КУоАП:

  • либо предупреждение;
  • либо наложение штрафа - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 гривен).

В Киеве 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете: как накажут родителей (видео)Родителям мальчика грозит штраф (фото: kyiv.npu.gov.ua)

В завершение полиция Киева призвала родителей:

  • быть более бдительными к своим детям;
  • ни в коем случае не оставлять их без присмотра.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Харькове в июне внезапно вспыхнуло здание территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Тем временем в сентябре в Киеве масштабно горела многоэтажка.

Читайте также, почему ребенок может не слушаться взрослых (психологи назвали 5 самых частых, но неочевидных причин).

Киев Национальная полиция Пожар Супермаркеты Дети Магазины Советы родителям
