В Киеве 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете: как накажут родителей (видео)

В одном из районов Киева 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете. Родителям малолетнего ребенка грозит немалый штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Как ребенок устроил пожар в гипермаркете

Украинцам рассказали, что на днях в полицию Киева поступило сообщение о пожаре в гипермаркете в Днепровском районе.

На место происшествия выехали:

следственно-оперативная группа районного управления полиции;

работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые оперативно потушили пламя.

Выясняя обстоятельства происшествия, правоохранители установили, что пожар вызвал 6-летний посетитель магазина.

Пока родители ребенка (супруги) выбирали товары, чтобы осуществить покупки, их сын:

остался без присмотра;

подошел к прилавку с зажигалками;

взял одну из них;

поджег ею картонную коробку с креслом.

Поджог товара в гипермаркете (фото: kyiv.npu.gov.ua)

"Огонь мгновенно охватил еще несколько стеллажей с товарами... В результате пожара магазин понес убытки на сумму более 30 000 гривен", - сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Последствия пожара в гипермаркете (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Никто из посетителей и персонала заведения, к счастью, не пострадал.

Какое наказание грозит родителям мальчика

В полиции сообщили, что с ребенком провели профилактическую беседу.

Тем временем в отношении его родителей были составлены административные материалы по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей.

"Им грозит немалый штраф", - уточнили правоохранители.

Стоит отметить, что уклонение родителей (или лиц, их заменяющих), от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних (несовершеннолетних) детей влечет за собой, согласно КУоАП:

либо предупреждение;

либо наложение штрафа - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 гривен).

Родителям мальчика грозит штраф (фото: kyiv.npu.gov.ua)

В завершение полиция Киева призвала родителей: