В Киеве 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете: как накажут родителей (видео)
В одном из районов Киева 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете. Родителям малолетнего ребенка грозит немалый штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
Как ребенок устроил пожар в гипермаркете
Украинцам рассказали, что на днях в полицию Киева поступило сообщение о пожаре в гипермаркете в Днепровском районе.
На место происшествия выехали:
- следственно-оперативная группа районного управления полиции;
- работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые оперативно потушили пламя.
Выясняя обстоятельства происшествия, правоохранители установили, что пожар вызвал 6-летний посетитель магазина.
Пока родители ребенка (супруги) выбирали товары, чтобы осуществить покупки, их сын:
- остался без присмотра;
- подошел к прилавку с зажигалками;
- взял одну из них;
- поджег ею картонную коробку с креслом.
Поджог товара в гипермаркете (фото: kyiv.npu.gov.ua)
"Огонь мгновенно охватил еще несколько стеллажей с товарами... В результате пожара магазин понес убытки на сумму более 30 000 гривен", - сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Последствия пожара в гипермаркете (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Никто из посетителей и персонала заведения, к счастью, не пострадал.
Какое наказание грозит родителям мальчика
В полиции сообщили, что с ребенком провели профилактическую беседу.
Тем временем в отношении его родителей были составлены административные материалы по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей.
"Им грозит немалый штраф", - уточнили правоохранители.
Стоит отметить, что уклонение родителей (или лиц, их заменяющих), от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних (несовершеннолетних) детей влечет за собой, согласно КУоАП:
- либо предупреждение;
- либо наложение штрафа - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 гривен).
Родителям мальчика грозит штраф (фото: kyiv.npu.gov.ua)
В завершение полиция Киева призвала родителей:
- быть более бдительными к своим детям;
- ни в коем случае не оставлять их без присмотра.
