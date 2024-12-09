Почему ребенок не слушается? Психологи назвали 5 самых частых, но неочевидных причин

Дети в разном возрасте проходят различные стадии становления характера и это может быть связано с определенными бунтами, непослушанием или другими проявлениями в поведении. Но что делать, если ребенок не слушается постоянно, и никаких причин для этого вы не видите?

Почему ребенок может не слушаться родителей и что с этим можно сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Nasha mama.

Ребенок не хочет что-то делать

Это очень простой и одновременно сложный ответ - ребенок просто не хочет делать то, о чем вы его просите. Он такой же живой человек со своими чувствами, мыслями, потребностями и желаниями, а не робот, который выполняет любое указание. Не хочет и все. Не интересно, скучно, тяжело, непонятно, лень, что-то другое - причины могут быть разными.

Ваш тон

Иногда ребенок упирается не из-за того, что вы его попросили сделать или не реагирует на замечания, а реагирует на ваш тон. Иногда мы, сами того не замечая, говорим с детьми в командном, приказном и нетерпеливом тоне. Они, конечно, реагируют протестом, отстаивают свое "я" и свои границы.

Не хватает тепла

Иногда ребенок капризничает и не слушается, потому что ему не хватает теплоты и понимания в ваших отношениях. Когда между вами есть хорошая эмоциональная связь, ребенок более покладист, легче идет навстречу и делает то, что даже не хочет, потому что мама просит. Поэтому сначала нужно наладить отношения, потом послушание, а не наоборот.

Не способен сделать

Бывает и так, что ребенок не способен самостоятельно сделать то, что вы от него ожидаете. Возможно, ваши ожидания нереалистичны, у него пока еще не сформированы нужные навыки и умения, мозг еще не созрел, ему очень тяжело, не понятно, что-то не получается.

Привык, что все будет по его желанию

Ребенок может не слушаться из-за того, что он привык, что все будет именно так, как он хочет. Потому что маме не хватает авторитета, последовательности, настойчивости и терпения, чтобы направить ребенка, научить, заинтересовать.