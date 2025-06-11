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В Харькове загорелось здание ТЦК: что стало причиной

Харьков, Среда 11 июня 2025 20:23
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В Харькове загорелось здание ТЦК: что стало причиной Иллюстративное фото: в Харькове загорелось здание ТЦК (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

В Новобаварском районе Харькова вечером 11 июня загорелось здание территориального цента комплектования (ТЦК). Информации о пострадавших пока нет.

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

По информации источников, пожар в ТЦК произошел из-за попадания молнии.

По предварительной информации, пострадавших нет.

РБК-Украина уточняло, не идет ли речь о российском беспилотнике "Молния", поскольку перед этим мэр Игорь Терехов сообщил об атаке таким дроном. Но собеседник подчеркнул, что нет, и прилетов в районе ТЦК не было.

В Харьковском ОТЦК и СП подтвердили информацию о пожаре.

"Сегодня, 11 июня, произошел пожар в здании одного из РТЦК и СП города Харькова. Личный состав и граждане, которые находились в помещении и на территории РТЦК и СП, были эвакуированы", - сообщили в пресс-службе ТЦК.

Пожар локализован подразделениями ГСЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия по вызову дежурной смены ТЦК. Причины пожара будут установлены после соответствующих экспертиз и расследования правоохранительных органов.

"Подчеркиваем, что источником сообщений о "поджоге" или "диверсии", которые начали активно распространяться в сети, являются российские пропагандистские ресурсы. Призываем не распространять непроверенную информацию и откровенные фейки вражеской пропаганды", - отметили в ТЦК.

Там добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции. Командование и личный состав областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки оказывают полное содействие работе правоохранительных органов по установлению причин и возможных предпосылок пожара.

Отмечается, что во всех ТЦК и СП Харьковской области принимаются меры по усилению пожарной безопасности и будут проведены соответствующие проверки.

Напомним, в мае в Виннице произошел пожар в районном ТЦК. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Причиной стало короткое замыкание в электросети. Пострадавших в результате пожара не было.

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