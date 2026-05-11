В Киеве до 14 мая ограничили движение на мосту Патона: что случилось и где не проехать

13:55 11.05.2026 Пн
2 мин
Дорожники объяснили, почему срочно перекрыли одну из полос
aimg Татьяна Веремеева
В Киеве до 14 мая ограничили движение на мосту Патона: что случилось и где не проехать Фото: Мост Патона в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве на мосту имени Евгения Патона временно частично ограничат движение транспорта. Причиной стали неотложные ремонтные работы после обнаружения дефекта конструкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Главное:

  • Сроки ограничения: Движение на мосту Патона будет частично ограничено до 14 мая из-за неотложных ремонтных работ.
  • Локация: Перекрыта первая полоса движения в направлении с левого берега на правый.
  • Причина: Специалисты обнаружили дефект деформационного шва и повреждения бетонных плит, что грозило образованием провала.
  • Состояние конструкции: В КГГА успокаивают, что повреждение имеет локальный характер и общей угрозы для устойчивости моста нет.
  • Совет водителям: В утренние часы пик на этом участке возможны значительные пробки, поэтому стоит выбирать альтернативные маршруты.

Где именно ограничат движение

Движение транспорта частично ограничат в первой полосе в направлении с левого на правый берег.

В КГГА уточнили, что во время планового технического осмотра специалисты обнаружили дефект деформационного шва закрытого типа бетонных плит мостового полотна.

Из-за этого возникла необходимость срочно провести ремонт поврежденного участка, чтобы не допустить дальнейшего разрушения конструкции и возможного образования провала.

Есть ли угроза для моста

В КП "Киевавтодормост" отметили, что по предварительной оценке повреждения имеет локальный характер и пока не влияет на общее техническое состояние моста.

Впрочем, специалисты отмечают, что дефект требует оперативного устранения.

Сколько продлится ремонт

По предварительным данным, ремонтные работы на мосту Патона продлятся ориентировочно до 14 мая.

В коммунальном предприятии просят водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов по городу.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине досрочно завершили основные дорожные ремонты на международных трассах. Работы выполнили на более 7,3 млн кв. м дорог, что превысило план.

Также мы рассказывали, что в пригороде Киева значительно подорожали паркоместа.

