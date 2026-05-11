В Киеве до 14 мая ограничили движение на мосту Патона: что случилось и где не проехать

В Киеве на мосту имени Евгения Патона временно частично ограничат движение транспорта. Причиной стали неотложные ремонтные работы после обнаружения дефекта конструкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Где именно ограничат движение

Движение транспорта частично ограничат в первой полосе в направлении с левого на правый берег.

В КГГА уточнили, что во время планового технического осмотра специалисты обнаружили дефект деформационного шва закрытого типа бетонных плит мостового полотна.

Из-за этого возникла необходимость срочно провести ремонт поврежденного участка, чтобы не допустить дальнейшего разрушения конструкции и возможного образования провала.

Есть ли угроза для моста

В КП "Киевавтодормост" отметили, что по предварительной оценке повреждения имеет локальный характер и пока не влияет на общее техническое состояние моста.

Впрочем, специалисты отмечают, что дефект требует оперативного устранения.

Сколько продлится ремонт

По предварительным данным, ремонтные работы на мосту Патона продлятся ориентировочно до 14 мая.

В коммунальном предприятии просят водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов по городу.