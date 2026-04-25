Киев больше не лидер: где в пригороде столицы за паркоместо просят более миллиона гривен

В пригороде Киева цены на паркоместа стремительно выросли и уже опередили столичные. В то же время гаражи остаются значительно более дешевой альтернативой, хотя и они заметно подорожали за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику OLX Недвижимость.

Главное: Смена лидера: Софиевская Борщаговка стала дороже столицы.

Аномальный скачок цены зафиксирован в Святопетровском и Борисполе.

Аренда: Самые высокие ставки в области на Софиевской Борщаговке и в Вишневом.

Гаражи как спасение: Покупка гаража остается значительно дешевле, чем паркоместа в новостройках.

Рынок аренды: Стоимость аренды гаражей почти сравнялась с паркоместами, что делает выбор вопросом исключительно локации.

Прогноз: Высокий спрос на безопасную парковку продолжает стимулировать рост цен в плотно застроенных городах-спутниках.

Паркоместа: пригород обогнал Киев

В Киеве медианная стоимость покупки паркоместа составляет около 1,22 млн гривен, что на 29% больше, чем в прошлом году.

Однако столица уже не является самой дорогой локацией. Лидером стала Софиевская Борщаговка, где цена достигла 1,28 млн гривен. За год она выросла почти на 90%, что сопровождается и резким повышением спроса.

Среди других городов пригорода:

Ирпень - 823 тыс. гривен (рост 24%);

Борисполь - 788 тыс. гривен (цена удвоилась);

Бровары - 712 тыс. гривен (рост 15%);

Святопетровское - 697 тыс. гривен (рост в 3,5 раза).

В Чабанах цены остались стабильными - около 571 тыс. гривен.



Цены на паркоместа в Киеве (инфографика: OLX Недвижимость)

Аренда: дороже всего также в пригороде

Тенденция сохраняется и на рынке аренды. Дороже всего арендовать паркоместо:

Софиевская Борщаговка - около 7 000 гривен в месяц (рост 75%);

Вишневое - 6 500 гривен (плюс 63%).

В Киеве аренда дешевле - около 5 500 гривен в месяц, хотя также подорожала на 25%.

В Ирпене и Святопетровском цены составляют около 4 500 гривен, в Броварах - 4 000 гривен.

Гаражи дешевле, но тоже дорожают

Гаражи остаются более доступной альтернативой паркоместам - иногда разница в цене достигает нескольких раз.

Дороже всего купить гараж:

Ирпень - 818 тыс. гривен (рост 134%);

Петропавловская Борщаговка - 659 тыс. гривен;

Вишневое - 635 тыс. гривен.

В Киеве медианная цена ниже - около 437 тыс. гривен (плюс 23% за год).

Аренда гаражей почти сравнялась с паркоместами

В сегменте аренды разница между гаражами и паркоместами уже не так ощутима.

Например:

Ирпень - около 6 000 гривен в месяц;

Вишневое и Святопетровское - около 4 500 гривен;

Бровары и Борисполь - около 4 000 гривен.

В Киеве аренда гаража остается одной из самых дешевых - примерно 3 500 гривен в месяц.

Почему цены растут

Рост стоимости связан с высоким спросом на парковку как в столице, так и в пригороде.

В то же время эксперты отмечают две ключевые тенденции:

гаражи остаются значительно дешевле при покупке;

в сегменте аренды цены постепенно выравниваются с паркоместами.

Это означает, что выбор между гаражом и паркоместом все чаще зависит не от цены, а от удобства и локации.