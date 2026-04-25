Киев больше не лидер: где в пригороде столицы за паркоместо просят более миллиона гривен
В пригороде Киева цены на паркоместа стремительно выросли и уже опередили столичные. В то же время гаражи остаются значительно более дешевой альтернативой, хотя и они заметно подорожали за год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику OLX Недвижимость.
Главное:
- Смена лидера: Софиевская Борщаговка стала дороже столицы.
- Аномальный рост: Наибольший скачок цены зафиксирован в Святопетровском и Борисполе.
- Аренда: Самые высокие ставки в области на Софиевской Борщаговке и в Вишневом.
- Гаражи как спасение: Покупка гаража остается значительно дешевле, чем паркоместа в новостройках.
- Рынок аренды: Стоимость аренды гаражей почти сравнялась с паркоместами, что делает выбор вопросом исключительно локации.
- Прогноз: Высокий спрос на безопасную парковку продолжает стимулировать рост цен в плотно застроенных городах-спутниках.
Паркоместа: пригород обогнал Киев
В Киеве медианная стоимость покупки паркоместа составляет около 1,22 млн гривен, что на 29% больше, чем в прошлом году.
Однако столица уже не является самой дорогой локацией. Лидером стала Софиевская Борщаговка, где цена достигла 1,28 млн гривен. За год она выросла почти на 90%, что сопровождается и резким повышением спроса.
Среди других городов пригорода:
- Ирпень - 823 тыс. гривен (рост 24%);
- Борисполь - 788 тыс. гривен (цена удвоилась);
- Бровары - 712 тыс. гривен (рост 15%);
- Святопетровское - 697 тыс. гривен (рост в 3,5 раза).
В Чабанах цены остались стабильными - около 571 тыс. гривен.
Цены на паркоместа в Киеве (инфографика: OLX Недвижимость)
Аренда: дороже всего также в пригороде
Тенденция сохраняется и на рынке аренды. Дороже всего арендовать паркоместо:
- Софиевская Борщаговка - около 7 000 гривен в месяц (рост 75%);
- Вишневое - 6 500 гривен (плюс 63%).
В Киеве аренда дешевле - около 5 500 гривен в месяц, хотя также подорожала на 25%.
В Ирпене и Святопетровском цены составляют около 4 500 гривен, в Броварах - 4 000 гривен.
Гаражи дешевле, но тоже дорожают
Гаражи остаются более доступной альтернативой паркоместам - иногда разница в цене достигает нескольких раз.
Дороже всего купить гараж:
- Ирпень - 818 тыс. гривен (рост 134%);
- Петропавловская Борщаговка - 659 тыс. гривен;
- Вишневое - 635 тыс. гривен.
В Киеве медианная цена ниже - около 437 тыс. гривен (плюс 23% за год).
Аренда гаражей почти сравнялась с паркоместами
В сегменте аренды разница между гаражами и паркоместами уже не так ощутима.
Например:
- Ирпень - около 6 000 гривен в месяц;
- Вишневое и Святопетровское - около 4 500 гривен;
- Бровары и Борисполь - около 4 000 гривен.
В Киеве аренда гаража остается одной из самых дешевых - примерно 3 500 гривен в месяц.
Почему цены растут
Рост стоимости связан с высоким спросом на парковку как в столице, так и в пригороде.
В то же время эксперты отмечают две ключевые тенденции:
- гаражи остаются значительно дешевле при покупке;
- в сегменте аренды цены постепенно выравниваются с паркоместами.
Это означает, что выбор между гаражом и паркоместом все чаще зависит не от цены, а от удобства и локации.
Напомним, в Украине начали действовать новые правила парковки. Теперь на каждой стоянке обязательно должны быть места для водителей с детьми до 3 лет. Владельцы паркингов должны выделить не менее 5% таких мест (дополнительно к местам для людей с инвалидностью), чтобы облегчить доступ для семей с малышами.
