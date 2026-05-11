У Києві до 14 травня обмежили рух на мосту Патона: що трапилося та де не проїхати

У Києві на мосту імені Євгена Патона тимчасово частково обмежать рух транспорту. Причиною стали невідкладні ремонтні роботи після виявлення дефекту конструкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Головне: Терміни обмеження: Рух на мосту Патона буде частково обмежений до 14 травня через невідкладні ремонтні роботи.

Рух на мосту Патона буде частково обмежений до 14 травня через невідкладні ремонтні роботи. Локація: Перекрита перша смуга руху в напрямку з лівого берега на правий.

Перекрита перша смуга руху в напрямку з лівого берега на правий. Причина: Фахівці виявили дефект деформаційного шва та пошкодження бетонних плит, що загрожувало утворенням провалу.

Фахівці виявили дефект деформаційного шва та пошкодження бетонних плит, що загрожувало утворенням провалу. Стан конструкції: У КМДА заспокоюють, що пошкодження має локальний характер і загальної загрози для стійкості мосту немає.

У КМДА заспокоюють, що пошкодження має локальний характер і загальної загрози для стійкості мосту немає. Порада водіям: У ранкові години пік на цій ділянці можливі значні затори, тому варто обирати альтернативні маршрути.

Де саме обмежать рух

Рух транспорту частково обмежать у першій смузі в напрямку з лівого на правий берег.

У КМДА уточнили, що під час планового технічного огляду фахівці виявили дефект деформаційного шва закритого типу бетонних плит мостового полотна.

Через це виникла потреба терміново провести ремонт пошкодженої ділянки, щоб не допустити подальшого руйнування конструкції та можливого утворення провалу.

Чи є загроза для мосту

У КП "Київавтошляхміст" зазначили, що за попередньою оцінкою пошкодження має локальний характер і наразі не впливає на загальний технічний стан мосту.

Втім, фахівці наголошують, що дефект потребує оперативного усунення.

Скільки триватиме ремонт

За попередніми даними, ремонтні роботи на мосту Патона триватимуть орієнтовно до 14 травня.

У комунальному підприємстві просять водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів містом.