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У Києві ввели примусовий карантин у місцях вогнища коронавірусу

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 12:09
У Києві ввели примусовий карантин у місцях вогнища коронавірусу
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Примусовий карантин ввели у місцях, де виявлено вогнище коронавірусу

Комісія з НС Києва ухвалила рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлено вогнище коронавірусу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко зазначив, що карантин ввели на підприємствах, в установах для того, щоб вберегти людей.

"Комісія з надзвичайної ситуації Києва ухвалила рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлено вогнища захворювання", - заявив він.

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