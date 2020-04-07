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Найбільше випадків COVID-19 зареєстровано у Києві

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 10:08
Найбільше випадків COVID-19 зареєстровано у Києві
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Приріст підтверджених випадків COVID-19 в порівнянні з попередньою добою становить майже 13%

Найбільше випадків захворювання коронавірусом зареєстровано у Києві. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, приріст підтверджених випадків COVID-19 в порівнянні з попередньою добою становить майже 13%.

"Загалом, якщо подивитись на всю статистику, то найбільше випадків зареєстровано в місті Києві - це 253 випадки, Чернівецькій області - 243 випадки, в Івано-Франківській області - 160 випадків", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ вивчить феномен Миколаївської області, де немає коронавірусу. Випадки підозр зареєстровані у всіх регіонах України, в той же час жодного випадку не зареєстровано в Миколаївській області.

РБК-Україна писало, що станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Також видання повідомляло, що у Міністерстві охорони здоров'я планують розпочати масове тестування населення на захворювання коронавірусом в Україні

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Новини України КоронавірусМінстерство охорони здоров'я УкраїниCOVID-19
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