ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Майже 30 випадків захворювання на коронавірус зафіксовано у Києво-Печерській лаврі

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 12:17
Майже 30 випадків захворювання на коронавірус зафіксовано у Києво-Печерській лаврі
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кличко підкреслив, що за минулу добу госпіталізували 6 пацієнтів

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що з випадків захворювання на коронавірус, зареєстрованих у столиці за минулу добу - 26 хворих у Києво-Печерській лаврі. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за минулу добу захворіли 11 жінок, 29 чоловіків та піврічна дитина.

"За добу захворіли 11 жінок, віком від 26-ти до 71 року. Дівчинка, якій півроку. Також 29 чоловіків, від 36 до 70-ти років. До лікарень госпіталізували 6 пацієнтів. Інші лікуються вдома, під контролем лікарів. Зазначу, з випадків, зареєстрованих за минулу добу - 26 випадків у Києво-Печерській лаврі. Складно уявити, яким може бути ланцюг подальшої передачі інфекції", - заявив Кличко.

Нагадаємо, в Києві зросла кількість заражених коронавірусом до 335. За словами столичного градоначальника, кількість нових випадків за добу зросла майже втричі.

Як писало РБК-Україна раніше, в середу повідомлялося про 15 нових випадків зараження коронавірусом у столиці.

Раніше повідомлялося, що президенту України Володимиру Зеленському робили тест на коронавірус. Усім, хто перетинався з нардепом Сергієм Шаховим, який був заражений COVID-19, робили тестування, у тому числі главі держави і главі Кабінету міністрів.

Влада Києва просить СБУ розслідувати мінування Олександрівської лікарні Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 9 квітня
Новини України Віталий КличкоКиївКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся