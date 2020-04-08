КМДА розірвала договір на закупівлю камер для вимірювання температури

Ілюстративне фото (flickr)

Державна аудиторська служба виявила порушення при проведенні закупівлі

Київська міська державна адміністрація розірвала договір на закупівлю 400 камер з функцією вимірювання температури та розпізнавання облич за 64,9 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу порталу публічних закупівель Prozorro у Facebook.

Зазначається, що підпорядковане КМДА комунальне підприємство "Інформатика" провело закупівлю камер без тендеру, у рамках боротьби з COVID-19. Однак, такі камери не підпадають під перелік товарів протиепідемічного характеру, визначеного Кабінетом міністрів.

"Законність укладання цього договору перевірила Державна аудиторська служба України - і підтвердила порушення. І невдовзі на сторінці тендеру в Prozorro з’явилася інформація про розірвання договору. Оплат по цьому договору ще не було, тому всі кошти вдалося зберегти", - йдеться у повідомленні.

Вартість камер, які планував закупити Київ - майже 65 млн гривень, що дорівнює 7% від усіх витрат України на закупівлі проти COVID-19 за 2 тижні, зазначили у Prozorro.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що КМДА планує закупити 400 відеокамер марки Hikvision з функцією термального скринінгу та розпізнавання облич. Камери повинні бути встановити до 25 квітня.

Станом на 12:00 8 квітня, у Києві зареєстровано 294 випадки зараження коронавірусом. За добу число хворих зросло на 15 осіб. Загалом в Україні коронавірусом інфікувалися 1668 громадян. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.