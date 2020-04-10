В Раді оцінили виконання карантинних заходів в регіонах

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

В окремих областях України карантин недовиконується, вважають у "Слузі народу"

Карантинні обмежувальні заходи наразі недовиконують у низці регіонів країни. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп наголосив, що Кабінет міністрів має проконтролювати, що ОДА використовують всі потужності для реалізації карантинних заходів.

"Можу погодитись, що не завжди рішення, що приймаються в центрі, правильно імплементуються на місцях. Зараз йдеться, щодо використання обласними державними адміністраціями тих потужностей, які створюють для них ті, хто допомагають - і підприємці, і великі бізнесмени і те, що держава виділяє. Зараз по кількох регіонах є дуже серйозне недовиконання цих потужностей. Тобто є можливості, є фінанси, є ресурси. Але не завжди вистачає спроможності якісь дії робити. Я думаю, що уряд триматиме цю ситуацію на контролі і ці заходи будуть здійснені", - заявив Корнієнко.

Водночас, депутат визнав, що не всі рішення місцевих рад в часи карантину є конституційними. Проте вони є направленими на запобігання поширення хвороби територією країни

"Дійсно, багато ідей йдуть знизу вверх. Хто на місцевому рівні це імплементує, хтось перекрив дорогу, хтось зробив додаткові карантинні заходи. Нажаль, не всі ці рішення місцевих рад є конституційними та законними. Але ми поки що не бачимо великих намагань їх оскаржити. Адже вони направлені на збереження життя людей. Це найважливіше в тій ситуації, в якій ми опинились", - додав Корнієнко.

Нанадаємо, Міністерство охорони здоров'я провело у Миколаївській області спецоперацію, аби дослідити феномен відсутності захворюваності на коронавірус. Зокрема, були відправлені зразки матеріалу, взятого у хвоих на пневмонію, до інших лабораторій. У лабораторіях не підтвердили наявність інфекції. Проте було виявлено проблему в самому алгоритмі дослідження.