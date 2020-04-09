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Київська ОДА допустила продовження карантину до осені

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 14:42
Київська ОДА допустила продовження карантину до осені
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На вихідні в Київській області можуть максимально обмежити пересування людей

Київська ОДА допустила продовження карантину до осені, якщо люди не будуть дотримуватись обмежень через коронавірус. Про це заявив в.о. голови Київської ОДА Василь Володин на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що в Київській області на вихідні можуть максимально обмежити пересування людей.

"Також нагадую, що у суботу та неділю в області, швидше за все, буде запроваджено режим максимального обмеження пересування. Прошу в ці дні не виходити з дому. Якщо ви це зробите, то ситуацію втримаємо та почнемо виходити з карантину вже у травні місяці цього року. В іншому випадку є ризики, що карантин буде тривати до осені цього року", - заявив він.

Зазначимо, станом на 9 квітня в Київській області підтверджено 133 випадки захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, у Зеленського допустили послаблення карантину до 24 квітня.

Додамо, в Офісі українського президента проговорюють питання введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус. Умовою є велика вірогідність того, що без надзвичайного стану не зможуть зупинити COVID-19.

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