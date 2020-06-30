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У Києві відновили роботу три станції метро після "мінування"

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 20:37
У Києві відновили роботу три станції метро після "мінування"
Фото: знак метро (РБК-Україна)

Вибухонебезпечних предметів не виявили

У Києві відновили роботу три станції метро "Арсенальна", "Житомирська" та "Харківська". Вони були закриті через повідомлення про мінування.

Про це повідомили в прес-службі "Київського метрополітену".

У метрополітені наголосили, що під час перевірки вибухонебезпечних предметів не було виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, близько 18:20 у метрополітен Києва надійшло повідомлення про мінування станцій метро, через що були закриті на вхід і вихід станції "Арсенальна", "Житомирська" та "Харківська".

Нагадаємо, на початку червня чоловік погрожував підірвати міст Метро в Києві, через що були закриті чотири станції метро; його направили в психіатричну лікарню після затримання.

Також повідомлялося, що 30 червня в Києві на Північному мосту було паралізовано рух транспорту через дорожньо-транспортної пригоди.

Крім цього в київському метрополітені з початку червня почали вводити обмеження на вхід на деяких станціях метро в годину пік.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві продовжили право на безкоштовний проїзд для пільговиків з інших міст.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївКиївмінування
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