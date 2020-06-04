Метро Києва обмежує вхід у годину пік: які станції під особливим контролем

Фото: станція метро "Лісова" (facebook.com kyivmetro)

Під особливим контролем перебувають п'ять станцій

Київський метрополітен уже частіше обмежує вхід на деяких станціях у годину пік. Станом на зараз п'ять станцій метро перебувають під особливим контролем.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла речник столичного метрополітену Наталія Макогон.

За її словами, зараз метрополітен щоденно перевозить орієнтовно 700 тисяч пасажирів.

"Йде послаблення карантинних заходів на загальнодержавному рівні, відновлюється рух приміських поїздів, збільшується кількість автобусів, збільшується кількість маршрутів, які приїжджають до Києва. Відповідно, буде збільшуватися кількість пасажирів. У нас немає якихось конкретних дат, коли пасажиропотік має сягнути якоїсь межі", - зазначила Макогон і нагадала, що до карантину загальний пасажиропотік був півтора мільйони на день.

Речник уточнила, що обмеження на вхід означає, що станція працює на одні або двоє дверей. Зараз на 5 станціях кількість пасажирів збільшилася, тому вони перебувають під особливим контролем.

"Ми слідкуємо за пасажиропотоком в оперативному режимі. Під особливим контролем - станції "Житомирська", "Святошин", "Чернігівська", "Лісова", "Почайна". Це ті, на яких в останні дні зростає пасажиропотік", - сказала вона.

Макогон зазначила, що у пікові години на 20-30 хвилин ці станції можуть обмежувати на вхід, що дозволяє розтягнути пасажиропотік.

Нагадаємо, на ранок 2 червня обмежували на вхід три станції: "Академмістечко", "Житомирську" та "Чернігівську".

Як писало РБК-Україна, минулого тижня станції не обмежували на вхід, а 1 червня обмежували лише станцію метро "Академмістечко".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк