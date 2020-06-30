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Київ продовжив безкоштовний проїзд для пільговиків з інших міст

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 13:46
Київ продовжив безкоштовний проїзд для пільговиків з інших міст
Фото: громадський транспорт Києва (РБК-Україна)

Повний перехід на електронний квиток відклали до 2021 року

Київська влада ухвалила рішення продовжити право на безкоштовний проїзд для пільговиків з інших міст. До цього планувалося, що з 1 липня вони повинні оплачувати проїзд і вимагати компенсацію в органах соціального захисту за місцем реєстрації.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що пасажири, які мають право пільгового проїзду в громадському транспорті, зможуть користуватися проїзними документами старого зразка до кінця 2020 року. Зокрема, школярі й надалі користуватимуться паперовими учнівськими посвідченнями до видачі нових, а студенти зможуть оформити Kyiv Smart Card з пільговими поїздками.

"А пільгові категорії пасажирів, які мають право безкоштовного проїзду, однак не зареєстровані в Києві, зможуть скористатися своїм правом у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

На сайті КМДА оприлюднено розпорядження, яке вносить зміни в порядок впровадження системи єдиного електронного квитка. Повний перехід перенесено на 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ може відкласти повний перехід на е-квиток, оскільки не врегульовано питання з проїздом для іногородніх пільговиків.

Передбачалося, що вже з 1 липня для них зміняться правила; такі пасажири повинні були б оплачувати проїзд, зберігати чеки і звертатися за компенсацією до органів соціального захисту за місцем реєстрації.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Київтранспортльготы
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