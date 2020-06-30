На Північному мосту в Києві аварія паралізувала рух транспорту

На мосту затримка руху складе до однієї години
У вівторок вдень на Північному мосту столиці паралізовано рух автомобільного транспорту. Там сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
При цьому наголошується, що ускладнено рух у бік метро "Почайна".
За даними Google maps, на Північному мосту сталося два ДТП, а також проводяться ремонтні роботи.
Також зазначається, що затримка руху на мосту можлива до години.
Нагадаємо, 29 червня на трасі Київ-Одеса сталося ДТП, в результаті якого загинула людина і ще четверо постраждали.
Крім того, напередодні на трасі Київ-Одеса утворився великий затор довжиною 2-3 км.
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Автор: РБК-Україна