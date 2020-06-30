У Києві закрили три станції метро через повідомлення про мінування

Фото: знак метро (РБК-Україна)

Надійшов анонімний дзвінок про мінування

У Києві через повідомлення про мінування закриті три станції метро "Арсенальна", "Житомирська" та "Харківська". Проводиться перевірка станцій.

Про це повідомили у прес-службі "Київського метрополітену".

Наголошується, що надійшов анонімний дзвінок про замінування вказаних станцій.

"Станцію "Житомирська", "Харківська" і "Арсенальна" закриті на вхід і вихід. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - повідомили в метрополітені.

Нагадаємо, на початку червня чоловік погрожував підірвати міст Метро в Києві з-за чого були закриті чотири станції метро, після затримання його перевели в психіатричну лікарню.

Також повідомлялося, що 16 червня чоловік проник в тунель київського метрополітену, з-за чого було частково паралізований рух поїздів.

Крім цього РБК-Україна писало, що у вівторок, 30 червня, у Києві на Північному мосту сталася дорожньо-транспортна пригода, яке паралізувало рух транспорту.

Ще у київському метрополітені з початку червня почали вводити обмеження на вхід на деяких станціях метро в годину пік.

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Автор: Игорь Литвиненко