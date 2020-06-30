В Киеве возобновили работу три станции метро после "минирования"

Фото: знак метро (РБК-Украина)

Взрывоопасных предметов не обнаружили

В Киеве возобновили работу три станции метро - "Арсенальная", "Житомирская" и "Харьковская". Они были закрыты из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена".

В метрополитене отметили, что во время проверки взрывоопасных предметов не было обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним, около 18:20 в метрополитен Киева поступило сообщение о минировании станций метро, из-за чего были закрыты на вход и выход станции "Арсенальная", "Житомирская" и "Харьковская".

Напомним, в начале июня мужчина угрожал взорвать мост Метро в Киеве, из-за чего были закрыты четыре станции метро; его направили в психбольницу после задержания.

Также сообщалось, что 30 июня в Киеве на Северном мосту было парализовано движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия.

Кроме этого в киевском метрополитене с начала июня начали вводить ограничения на вход на некоторых станциях метро в час пик.

Как писало РБК-Украина, в Киеве продлили право на бесплатный проезд для льготников из других городов.

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Автор: Игорь Литвиненко