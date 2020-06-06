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"Мінера" мосту Метро в Києві перевели до психлікарні

Новини » Надзвичайні події     06.06.2020 - 13:32
"Мінера" мосту Метро в Києві перевели до психлікарні
Фото: спецоперація на мосту Метро (РБК-Україна)

Його перевели до спеціалізованої психіатричної лікарні в Глевасі Київської області

У п'ятницю, 5 червня, "мінеру" мосту Метро у Києві екстренно змінили запобіжний захід. Віталія Ткаленка перевели у психлікарню.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Як вона розповіла, після першого рішення суду його направили в СІЗО, але там його оглянув фельдшер і виявив схильність до суїциду. Потім лікарі його ще раз оглянули. Було прийнято рішення про переведення чоловіка до спеціалізованої психіатричної лікарні в Глевасі в Київській області. Він там перебуватиме до 29 липня.

"Так, вчора йому екстренно змінили запобіжний захід", - підтвердила Максимець.

Нагадаємо, цього тижня невідомий повідомив про мінування мосту "Метро" в Києві. У зв'язку з цим був перекритий рух на мосту, а також закрили деякі станції метрополітену. Пізніше стало відомо, що "мінер" житель Вишневого Києво-Святошинського району.

РБК-Україна писало, що поліцейські повідомили йому про підозру: оскільки вибухівки не виявили, чоловіка підозрюють у неправдивому повідомленні про мінування, яке спричинило тяжкі наслідки.

Також з'явилося фото чоловіка, який загрожував підірвати міст Метро.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Київмостмінування
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