У Києві на Подолі прорвало тепломережу

Фото: ремонтні роботи на водогоні (facebook.com/as1581)

Трубу прорвало на Введенській вулиці

У Подільському районі Києва ввечері 2 липня стався прорив тепломережі. Струмінь води добиває до вулиці Волоської.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

За даними очевидців, прорвало трубу з гарячим водопостачанням на вулиці Введенській. Інцидент стався між метро Тараса Шевченка і Контрактовою площею.

Про постраждалих інформації немає.

На Введенской трубу с горячим водоснабжением прорвало так, что струя добивает аж до улицы Волошской Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 2 липня 2020 р.

Нагадаємо, у січні цього року у Києві прорвало тепломережу поблизу Ocean Plaza, через що сталося затоплення першого поверху ТРЦ.

Тоді в результаті прориву труби постраждали майже 10 людей.

Крім того, через прорив труби поблизу Ocean Plaza під асфальт провалилася маршрутка

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Автор: Дмитро Левицький