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У Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу

Новини » Надзвичайні події     05.07.2020 - 23:34
У Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу
Фото: прорив трубопроводу в Києві (facebook.com/alyona.kravtsova)

На місце аварії викликали рятувальників

На мосту імені Патона у Києві стався прорив теплотраси. Унаслідок аварії з-під мосту в Дніпро ллє вода.

Про це повідомляє видання "TK Media".

Як уточнює видання, прорив міг статися через випробування з пошуку слабких місць трубопроводу, який проводить "Київтеплоенерго".

Очевидці вже викликали співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, це не перший випадок прориву трубопроводу на мосту Патона. Минула аварія сталася 25 червня. У "Київтеплоенерго" заявили, що пошкодження було викликано гідравлічними випробуваннями тепломереж.

У березні унаслідок прориву магістрального трубопроводу на мосту 200 житлових будинків залишилися без води.

Нагадаємо, 2 липня прорвало трубу з гарячим водопостачанням на Подолі,
інцидент стався між метро Тараса Шевченка і Контрактовою площею.

У січні в Києві стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. прорвало тепломережу, через що сталося підмивання асфальту.

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Автор: Артур Родивилов

Теги Новини України КиївКиївтрубопровод
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