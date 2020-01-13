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У Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу з гарячою водою

Новини » Надзвичайні події     13.01.2020 - 21:44
У Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу з гарячою водою
Фото: прорив теплотрасы (t.me/kyivpatrol/901)

У зв'язку з подією частково було обмежено рух на вулиці Антоновича

У Києві біля торгового центру "Ocean Plaza" прорвало тепломережу в результаті чого сталося підмивання асфальту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва.

Як повідомляється, близько 20:30 патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Антоновича.

"Попередньо встановлено, що стався прорив труби з гарячою водою, а також стався провал асфальтного покриття, в результаті чого автобус отримав механічні пошкодження. За попередньою інформацією, в результаті ДТП ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Частково обмежено рух на вулиці Антоновича (від вулиці Заміська до площі Либідської.)

За інформацією "Київ оперативний", вода затопила торговий центр, а також супермаркет "Ашан", який знаходиться поруч.

У свою чергу, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв на своїй сторінці в Facebook повідомив, що за адресою вулиця Антоновича, 176 біля ТРЦ " Осеап Plaza сталося пошкодження магістрального трубопроводу на проїжджій частині. В результаті пошкодження стався витік води.

"Аварійна бригада "Київтеплоенерго" перекрила подачу теплоносія і почали відкачування води. Рух транспорту частково обмежено", - повідомив він.

Нормально так поплила Ocean Plaza... Цікаво, як компенсуватимуть?

Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 13 січня 2020 р.

Нагадаємо, 5 листопада 2019 року в центрі Києва на вулиці Шота Руставелі стався прорив труби з гарячою водою. В результаті прориву на дорозі утворилася яма, куди провалився автомобіль.

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