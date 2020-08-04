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У Києві на вулиці Братиславській сталась аварія: перекрито рух

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 11:35
У Києві на вулиці Братиславській сталась аварія: перекрито рух
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Екскаватор в’їхав в опору освітлення

У Києві на вулиці Братиславській екскаватор в’їхав в опору освітлення, в результаті чого вона зламалась. Наразі рух транспорту у напрямку вулиці Гната Хоткевича перекрито.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Наразі бригади "Київпастрансу" уже займаються ліквідацією аварії.

Нагадаємо, в Київській області в результаті зіткнення двох автомобілів загинули чотири людини, також відомо про одного постраждалого.

Відзначимо, в Києві легковий автомобіль влетів на зустрічну смугу і врізався в маршрутку, після лобової аварії транспорт загорівся.

Раніше повідомлялось, що сталася поломка обладнання на Київській теплоелектроцентралі № 5, яка розташована на вулиці Промисловій.

Також РБК-Україна писало, що у столичному мікрорайоні "Березняки" під час гідравлічних випробувань прорвав трубопровід.

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