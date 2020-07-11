У Києві під час випробувань прорвав трубопровід

Фото: техніка "Киетеплоэнерго" (kte.kmda.gov.ua)

В результаті інциденту ніхто не постраждав

У Києві у мікрорайоні "Березняки" під час гідравлічних випробувань стався прорив трубопроводу. Постраждалих в результаті прориву тепломережі немає.

Про це РБК-Україна повідомили в "Київтеплоенерго".

Як зазначили комунальники, інцидент стався в суботу, 11 липня, близько 13:30 під час випробувань по вулиці Серафимовича, 7/2. Пошкодження було локалізовано.

"Під час гідравлічних випробувань виявлено пошкодження теплової мережі з витоком води назовні. Вода в трубопроводі перебувала під тиском, із-за чого в результаті пориву утворився струмінь. Постраждалих немає", - повідомили в "Київтеплоенерго".

Комунальники уточнили, що тепломережа була побудована ще в 1970 році. Діаметр трубопроводу становить 150 мм.

"Фахівці Київтеплоенерго готуються почати відновлювальні роботи", - сказали в "Київтеплоенерго".

Згідно з графіком гідравлічних робіт, водопостачання гарячої води в будинку буде відновлено до 15 липня.

На Миколайчука (Березняки) планове миття будинку. Мешканці подзвонили у всі можливі служби, але не більш як 30 хвилин нікого немає

Також у Києві стався ще один прорив труби на вулиці Левановського. У "Київтеплоенерго" повідомили, що прорив стався в трубі "Київводоканалу".

Ще один фонтан комунальники влаштували на Леваневського, 5. Опубліковано Київ Оперативний Субота, 11 липня 2020 р.

Нагадаємо, минулого тижня в Києві на мосту Патона стався прорив теплотраси.

Крім цього на початку липня у Києві на Подолі прорвало трубопровід з гарячою водою.