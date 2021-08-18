В Києві знесли декорації до Дня незалежності, а віце-президент Афганістану оголосив себе главою країни: новини за 17 серпня

У Києві зі скандалом знесли декорації до Дня незалежності, віце-президент Афганістану оголосив себе главою держави, холодний атмосферний фронт прийшов в Україну. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 17 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

Обшуки в Криму: затримали 5 кримських татар

Російські силовики у вівторок, 17 серпня, проводили обшуки в окупованому Криму. В результаті окупанти затримали 5 кримських татар.

"Суд" в окупованому Криму відправив на два місяці в СІЗО трьох з п'яти затриманих. Запобіжний захід ще двом активістам оберуть 18 серпня. Райф Февзієв перебуватиме в СІЗО Сімферополь до 12 жовтня, а Джеббар Бециров - до 10 жовтня. Їм інкримінують "організацію діяльності Хізб ут-Тахрір". Рустем Таїров сидітиме в СІЗО до 11 жовтня. Його звинувачують в "участі в організації Хізб ут-Тахрір".

Віце-президент Афганістану оголосив себе главою країни. Та закликав чинити спротив талібам

Віце-президент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов'язків глави держави. За його словами, він став керівником Афганістану після втечі президента Ашрафа Гані.

Віце-президент Афганістану звернувся до всіх світових лідерів, щоб вони надали йому свою підтримку. Водночас Салех звернувся до народу Афганістану, закликавши чинити спротив "Талібану".

"Ми, афганці, повинні довести, що Афганістан - це не В'єтнам, а таліби навіть віддалено не схожі на в'єтконгів. На відміну від США і НАТО ми не втрачали духу і бачимо попереду величезні можливості. Приєднуйтесь до опору", - написав він у Twitter.

У Києві знесли декорації до Дня незалежності. Була бійка з поліцією, є затримані

У центрі Києва знесли декорації, які встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні до Дня незалежності України та перекривали доступ до меморіалу. Інсталяція радянської квартири зображувала епоху початку незалежності країни і мала використовуватися для зйомок.

За словами мера Віталія Кличка, столична влада не отримували документів на установку інсталяції, а також дав доручення Департаменту благоустрою демонтувати їх. Але працівників благоустрою на місці не було, и активісти в масках повалили декорації. На місці також зав'язалася бійка з поліцією, як мінімум трьох учасників затримали.

Немовля за 70 тисяч доларів: у Києві викрили схему продажу новонароджених за кордон

В Києві викрили схему торгівлі немовлятами. "Вартість" однієї дитини встановили у розмірі 70 тисяч доларів. Факт незаконної торгівлі новонародженими, замасковану під сурогатне материнство, викрили в одній зі спеціалізованих клінік Києва. Оперативники документували його більше двох років.

Організатором був керівник клініки, якому знаходили клієнтів іноземці. Для того, щоб отримати дитину, "замовник" мусив оплатити близько 70 тисяч доларів та укласти фіктивний шлюб з українкою. Потім псевдо подружжя замовляло послугу сурогатного материнства. Надалі від дітей "матері" відмовлялися і батьки вивозили їх в одну із республік Східної Азії.

Британія дозволила щеплення вакциною Moderna для дітей старше 12 років

Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення (MHRA) Великобританії дозволило робити щеплення вакциною Moderna дітям старше 12 років. До цього їм робили щеплення від COVID тільки препаратом від Pfizer.

Уточнюється, що дані про безпеку використання вакцини Moderna на дітях порівнянні з показниками, які були отримані при вакцинації повнолітньої молоді. Більшість побічних ефектів були м'якими і обмежувалися втомою або запаленням в місці уколу.

Янукович з'явився і назвав причину війни на Донбасі

Віктор Янукович напередодні святкування 30-річчя Незалежності України раптово вирішив виступити з новим зверненням, в якому традиційно розповів про "держпереворот", повторив свої тези про нібито розгул радикалів і націоналістів, повідав про "антиросійську істерію", а також висловився про війну. Промову екс-президента втікача опублікував його прес-секретар.

"На моє глибоке переконання, головною помилкою в нашій тридцятирічній історії була не обдурена довіра до Росії, а відмова від добросусідства з нею. На перший погляд, невинне: "Хто не скаче - той м**каль", покликане допомогти зігрітися мітингувальникам на Майдані, насправді виявилося сигналом до початку політики перманентного протистояння і конфронтації з нею", - йдеться у зверненні екс-президента, який втік до РФ.

Холодний атмосферний фронт вже дістався України: де погіршиться погода

Холодний атмосферний фронт вже дістався України. Він спричинить значне погіршення погодніх умов.

Синоптики попереджають, що сьогодні холодний атмосферний фронт спричинить грози у західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Подекуди очікуються шквали 15-20 м/с.

Водночас, найскладнішу синоптичну ситуацію очікують у Львівській та Рівненській областях. Там очікуються шквали до 25-28 м/с і оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).