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Віце-президент Афганістану оголосив себе главою країни. Та закликав чинити спротив талібам

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Афганістан, Вівторок 17 серпня 2021 17:27
Віце-президент Афганістану оголосив себе главою країни. Та закликав чинити спротив талібам Фото: Амрулла Салех, віце-президент Афганістану (flickr.com/boellstiftung)
Автор: Дмитро Левицький

Віце-президент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов'язків глави держави. За його словами, він став керівником Афганістану після втечі президента Ашрафа Гані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Салеха в Twitter.

"Відповідно до Конституції Афганістану, за відсутності, втечі, відставки або смерті президента, перший віце-президент стає тимчасовим президентом. Зараз я перебуваю у своїй країні та є законним виконувачем обов'язки президента", - заявив Салех.

Віце-президент Афганістану звернувся до всіх світових лідерів, щоб вони надали йому свою підтримку. Водночас Салех звернувся до народу Афганістану, закликавши чинити спротив "Талібану".

"Ми, афганці, повинні довести, що Афганістан - це не В'єтнам, а таліби навіть віддалено не схожі на в'єтконгів. На відміну від США і НАТО ми не втрачали духу і бачимо попереду величезні можливості. Приєднуйтесь до опору", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, у неділю, 15 серпня, бойовики "Талібану" оточили Кабул, після чого афганський уряд заявив про мирну передачу влади талібам. В той же день президент Афганістану Гані склав повноваження та втік з країни.

Більше про ситуацію в Афганістані - в матеріалі "Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі".

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