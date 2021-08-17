Віце-президент Афганістану оголосив себе главою країни. Та закликав чинити спротив талібам

Віце-президент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов'язків глави держави. За його словами, він став керівником Афганістану після втечі президента Ашрафа Гані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Салеха в Twitter .

"Відповідно до Конституції Афганістану, за відсутності, втечі, відставки або смерті президента, перший віце-президент стає тимчасовим президентом. Зараз я перебуваю у своїй країні та є законним виконувачем обов'язки президента", - заявив Салех.

Віце-президент Афганістану звернувся до всіх світових лідерів, щоб вони надали йому свою підтримку. Водночас Салех звернувся до народу Афганістану, закликавши чинити спротив "Талібану".

"Ми, афганці, повинні довести, що Афганістан - це не В'єтнам, а таліби навіть віддалено не схожі на в'єтконгів. На відміну від США і НАТО ми не втрачали духу і бачимо попереду величезні можливості. Приєднуйтесь до опору", - написав він у Twitter.