ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Обшуки в Криму: затримали 5 кримських татар

Новость на русском →
Строганівка, Вівторок 17 серпня 2021 09:42
Обшуки в Криму: затримали 5 кримських татар Фото: в Криму затримали 5 кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Анастасія Рокитна

Російські силовики сьогодні проводили обшуки в окупованому Криму. В результаті окупанти затримали 5 кримських татар.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Кримську солідарність".

За підсумками слідчих заходів затримано п'ятьох осіб:

  • у Нахімовському районі міста Севастополя співробітники ФСБ забрали активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова,
  • у Балаклавському районі Севастополя - Джеббара Бекірова,
  • в Бахчисарайському районі - активіста Заура Абдуллаєва,
  • в Сімферопольському районі Криму - Раіфа Февзієва.

Чотирьох доставили до Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Севастополю, Раіфа Февзієва - в Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Сімферополю.

Раіф Февзієв - місцевий імам (релігійний діяч), який закінчив медресе, кримськотатарський активіст, багатодітний батько.

Рустем Мурас, Рустем Таїров, Джаббар Бекіров і Заур Абдуллаєв займалися активізмом, систематично відвідували політично мотивовані судові засідання.

Нагадаємо, сьогодні силовики в Криму проводили масові обшуки у кримських татар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим
NEWS
Офіс президента оскаржив "відновлення" Тупицького
Офіс президента оскаржив "відновлення" Тупицького
DAILY
Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує