У Києві знесли декорації до Дня незалежності. Була бійка з поліцією, є затримані
У центрі Києва знесли декорації, які встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні до Дня незалежності України та перекривали доступ до меморіалу. Інсталяція радянської квартири зображувала епоху початку незалежності країни і мала використовуватися для зйомок.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За словами мера Віталія Кличка, київська влада на 24 серпня планувала на Аллеї Героїв Небесної Сотні тільки покладання квітів. Він підкреслив, що столична влада не отримували документів на установку інсталяції, а також дав доручення Департаменту благоустрою демонтувати їх.
Але працівників благоустрою на місці не було, и активісти в масках повалили декорації. На місці також зав'язалася бійка з поліцією, як мінімум трьох учасників затримали.
Зазначимо, у КМДА зазначили, що місто не видавало дозвільні документи на встановлення декорацій, а організацією свята займається Офіс президента.