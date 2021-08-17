У Києві знесли декорації до Дня незалежності. Була бійка з поліцією, є затримані

У центрі Києва знесли декорації, які встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні до Дня незалежності України та перекривали доступ до меморіалу. Інсталяція радянської квартири зображувала епоху початку незалежності країни і мала використовуватися для зйомок.

За словами мера Віталія Кличка, київська влада на 24 серпня планувала на Аллеї Героїв Небесної Сотні тільки покладання квітів. Він підкреслив, що столична влада не отримували документів на установку інсталяції, а також дав доручення Департаменту благоустрою демонтувати їх.

Фото: активісти в масках знесли декорації (Віталій Носач/РБК-Україна)

Але працівників благоустрою на місці не було, и активісти в масках повалили декорації. На місці також зав'язалася бійка з поліцією, як мінімум трьох учасників затримали.

Фото: активісти в масках знесли декорації (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зазначимо, у КМДА зазначили, що місто не видавало дозвільні документи на встановлення декорацій, а організацією свята займається Офіс президента.