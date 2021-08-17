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Холодний атмосферний фронт вже дістався України: де погіршиться погода

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Вівторок 17 серпня 2021 10:53
Холодний атмосферний фронт вже дістався України: де погіршиться погода Фото: холодний атмосферний фронт вже в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Холодний атмосферний фронт вже дістався України. Він спричинить значне погіршення погодніх умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Синоптики попереджають, що сьогодні холодний атмосферний фронт спричинить грози у західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Подекуди очікуються шквали 15-20 м/с.

Водночас, найскладнішу синоптичну ситуацію очікують у Львівській та Рівненській областях. Там очікуються шквали до 25-28 м/с і оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).

II ступінь означає, що погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ

Холодний атмосферний фронт вже дістався України: де погіршиться погода

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