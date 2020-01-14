У Києві сталася НС, а Україна може відновити участь у роботі ПАРЄ: новини за 13 січня

У Києві біля Ocean Plaza прорвало тепломережу, Україна готується повернутися до ПАРЄ, в Раді презентована остаточна версія законопроекту про ринок землі. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 13 січня, - в матеріалі РБК-Україна

У Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу з гарячою водою

У Києві біля торгового центру "Ocean Plaza" прорвало тепломережу. Сталося підмивання асфальту. В результаті події маршрутка провалилася під асфальт, а Ocean Plaza затопило. Постраждали до 9 людей.

З’явилися вражаючі відео події.

Україна цього тижня може відновити участь у роботі ПАРЄ

Верховна рада України на цьому тижні прийме постанову про відновлення участі своєї делегації в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа Олексія Гончаренка.

Нагадаємо, у вересні 2019 року українська делегація офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ. Це рішення стало реакцією Києва на повернення Російської Федерації в ПАРЄ без виконання вимог резолюцій щодо агресії проти України.

В Раді презентували кінцеву версію законопроекту про ринок землі

В аграрному комітеті презентували кінцеву версію законопроекту про ринок землі. У кінцевій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані напряму громадянами України, держава та місцева громада.

Обмеження для купівлі землі в одні руки встановлено на рівні 10 тисяч гектарів. Також у Раді озвучили мінімальні ціни для продажу землі в Україні.

Вбивство у Каховці: керівництво відділу поліції звільнили

У Херсонській області звільнили трьох поліцейських, які не забезпечили розслідування резонансного вбивства у Каховці. Крім того, ще трьох поліцейських відсторонили від посад. Зазначається, що керівництво обласного главку поліції провело службове розслідування відносно начальника Каховського відділу поліції та працівників, які безпосередньо мали відношення до розслідування вбивства.

Нагадаємо, 1 січня в Каховці чоловік зробив кілька пострілів з рушниці у 26-річного місцевого жителя. Нападник перебував у компанії правоохоронців. Від отриманих травм потерпілий через кілька днів помер у лікарні. 4 січня відбулась масова акція протесту в Каховці.

Безвіз з ЄС: українцям роз'яснили нові правила з 2021 року

З 2021 року ЄС запроваджує Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), що означає внесення змін до умов безвізових подорожей до ЄС для громадян третіх країн (тобто з 2021 року ці зміни стосуватимуться не тільки України, але й, наприклад, громадян Австралії, Бразилії, Великої Британії, Канади, США та Японії).

Місія України в Європейському союзі (ЄС) роз'яснила нові правила. Названі 5 фактів, які необхідно знати про безвізові поїздки до ЄС з 2021 року.

Фатальна помилка: чому Іран визнав провину у катастрофі українського літака

На четвертий день після катастрофи Боїнга 737-800 під Тегераном іранська влада офіційно визнала, що український літак був збитий її ракетою.

Досить несподіване зізнання з боку Ірану, судячи з усього, дозволить країні уникнути серйозних західних санкцій і трохи охолодить обстановку на Близькому Сході. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.