У Раді озвучили мінімальні ціни для продажу землі в Україні

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

До 1 січня 2030 року ціна продажу паю не може становити менше її нормативної грошової оцінки

Згідно запропонованого до другого читання законопроекту про ринок землі, ціна продажу земельних ділянок не може бути меншою за їх грошову оцінку. Про це заявив голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова комітету наголосив, що до 1 січня 2030 року ціна продажу паїв не може становити менше їх нормативної грошової оцінки.

"Також встановлено, що мінімальна ціна, по якій може продаватись земля, не може бути менше, ніж нормативно-грошова оцінка", - заявив Сольський.

Так, під час презентації законопроекту до другого читання озвучено, що за даними Держгеокадастру щодо нормативної грошової оцінки сільсьхозугідь, середнє значення НГО (нормативно грошової оцінки, - ред.) ріллі в Україні складає 27 499,72 гривні.

Зокрема, у залежності від регіону НГО коливається від 21 411 гривень у Житомирській області до 33 646 гривень в Черкаській.

Нагадаємо, у комітеті з питань аграрної політики пояснили, як будуть перевіряти угоди про продаж землі. Відзначається, що нотаріус буде перевіряти особу покупця.

Як писало РБК-Україна, голова Держгеокадастру Денис Башлик повідомив, що законопроект про оцінку земель внесуть до Ради в першому кварталі 2020 року.