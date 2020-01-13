У Раді назвали розмір концентрації землі в одні руки

Фото: Микола Сольський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розмір концентрації однаковий як для фізичних, так і для юридичних осіб

Обмеження для купівлі землі в одні руки у рамках законопроекту про ринок землі встановлено на рівні 10 тисяч гектарів. Про це заявив голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, після прийняття у другому читанні закону про ринок землі для фізичних та юридичних осіб будуть діяти однакові обмеження для придбання землі.

"По обмеженню в одні руки встановлено обмеження не більше 10 тисяч гектарів. Встановлені наступні процедури для визначення цих 10 тисяч гектарів. Тобто, одна фізична особа не зможе мати у власності більше 10 тисяч гектарів. Одна юридична особа не може мати у власності більше 10 тис. гектарів", - заявив Сольський.

Він наголосив, що один громадянин України зможе купити лише 10 тисяч гектарів, навіть якщо в нього додатково є компанія, яка може купувати землю як юридична особа.

"Що відбувається якщо фізична особа - громадянин України придбала 1 тисячу гектарів і є одночасно засновником юридичної особи, на яку куплено 5 тисяч гектарів. Це означає що в сукупності вона володіє вже 6 тисячами гектарів. Юридична особа або фізособа може докупити лише 4 тисячі гектарів, щоб разом було 10", - розповів Сольський.

Нагадаємо, в аграрному комітеті презентували остаточну версію законопроекту про ринок землі. Зокрема, в підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні в кінці грудня рекомендував Верховній раді прийняти закон про ринок землі.

Додамо також, глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що для запуску ринку землі Верховній раді необхідно прийняти ще ряд документів, тому сам ринок почне працювати в кінці 2020 року.