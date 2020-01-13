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Кількість потерпілих внаслідок прориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza зросла

Новини » Надзвичайні події     13.01.2020 - 22:47
Кількість потерпілих внаслідок прориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza зросла
Фото: місце прориву труби (facebook.com/e.opanasenko)

У Київтеплоенерго повідомили про дев'ятьох постраждалих

Внаслідок прориву труби з гарячою водою поблизу ТРЦ Ocean Plaza зросла кількість постраждалих до дев'яти осіб. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, під час оперативного брифінгу після аварії теплотраси головний інженер "Київтеплоенерго" Юрій Паливода повідомив, що у нього є інформація про дев'ятьох постраждалих.

"За нашою інформацією дев'ять осіб з легкими опіками", - зазначив головний інженер.

Як уточнив заступник керівника Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, частина людей з числа постраждалих була неподалік місця прориву труби, а частина були у маршрутці, яка також опинилася на місці прориву тепломережі.

"Потерпілих відвезли у Київську клінічну лікарню, в обласну лікарню... Це та інформація по потерпілих, яка у нас є. Зараз працюють медики, надають допомогу", - сказав він.

Нагадаємо, у Києві ввечері 13 січня стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту. Аварійна бригада "Київтеплоенерго" перекрила подачу теплоносія і почали відкачування води. Рух транспорту по вулиці Антоновича частково обмежено.

Як повідомляється, рятувальники винесли з будівлі потерпілу жінку, яка отримала опіки ніг. Її передали працівникам медичної служби.

Крім того, рятувальники евакуювали з маршрутного таксі чотири пасажира, а також трьох громадян з тролейбуса, який був поряд.

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