ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна цього тижня відновить участь у роботі ПАРЄ

Новини » Політика     13.01.2020 - 12:28
Україна цього тижня відновить участь у роботі ПАРЄ
Фото: засідання ПАРЄ (assembly.coe.int)

Найближча сесія ПАРЄ стартує 27 січня в Страсбурзі

Верховна рада України на цьому тижні прийме постанову про відновлення участі своєї делегації в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа Олексія Гончаренка.

За його словами, цього тижня Рада прийме постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Сьогодні це рішення буде затверджено на комітеті з міжнародних справ ВР. Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі", - додав нардеп.

Україна цього тижня відновить участь у роботі ПАРЄ

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що українська делегація може повернутися в ПАРЄ вже в січні 2020 року.

У вересні 2019 року українська делегація офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ. Це рішення стало реакцією Києва на повернення Російської Федерації в ПАРЄ без виконання вимог резолюцій щодо агресії проти України.

Рада розгляне зміни до Конституції у частині децентралізації цього тижня
Новини України ПАРЄВерховна Рададелегация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся