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У Києві потушили пожежу на Дарниці

Новини » Надзвичайні події    07.08.2019 - 12:34
У Києві потушили пожежу на Дарниці
Фото: пожежа на Дарниці (РБК-Україна)

В результаті події постраждалих та загиблих немає

У Києві потушили пожежу на Дарниці, а саме на вулиці Будівельників, де горіла покрівля над 4-ма павільйонами критого ринку. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники зазначають, що пожежу вогнеборцям вдалося о 10:39 локалізувати на площі 250 кв. м., а о 10:55 - ліквідувати.

Так, в результаті події постраждалих та загиблих немає. Причини поки невідомі. 

Нагадаємо, сьогодні зранку сталась пожежа на у Києві на вулиці Будівельників. Там горіла покрівля критого ринку.

РБК-Україна також писало, що у суботу, 13 липня, на вулиці Курилівській у Харкові на ходу загорівся пасажирський автобус "Богдан".  Водій евакуював пасажирів та намагався самостійно загасити пожежу. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Києві рятувальники ліквідували пожежу на території колишньої автобази. Зазначалося, що горіло 2 легкових автомобілі на відстані 15 м від будівлі-ангару, та металева прибудова до ангару на площі 120 кв. м, в якій знаходився легковий автомобіль.

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