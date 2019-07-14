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У Харкові на ходу загорілася маршрутка

Новини » Надзвичайні події    14.07.2019 - 13:26
У Харкові на ходу загорілася маршрутка
Фото: пожежа в маршрутці у Харкові (ДСНС)

В результаті інциденту ніхто не постраждав

У суботу, 13 липня, на вулиці Курилівській у Харкові на ходу загорівся пасажирський автобус "Богдан". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, вчора близько 14-ї години дня рятувальники отримали повідомлення про загоряння маршрутного транспорту за маршрутом "Центральний ринок - Лиса гора". Водій евакуював пасажирів та намагався самостійно загасити пожежу.

Зазначається, що від пожежі автобус вигорів вщент. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Причина інциденту встановлюється.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області сталася пожежа на автостоянці в селищі міського типу Димер. Внаслідок пожежі, яка виникла о 02:40 ночі, згоріли маршрутні автобуси "Богдан".

Як повідомляв Styler, у Києві 9 липня на ходу спалахнула маршрутка з пасажирами. Інцидент стався біля станції метро "Лісова" на Броварському проспекті. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

РБК-Україна писало, що у Києві рятувальники ліквідували пожежу на території колишньої автобази. Зазначалося, що горіло 2 легкових автомобілі на відстані 15 м від будівлі-ангару, та металева прибудова до ангару на площі 120 кв. м, в якій знаходився легковий автомобіль. 

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Новини України ХарківпожежаДСНСмаршрутка
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