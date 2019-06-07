У Києві вночі горіла автобаза

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Причина пожежі встановлюється

У Києві вогнеборці ліквідували пожежу на території колишньої автобази. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу управління ДСНС у Києві.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на території колишньої автобази на вул. Гната Хоткевича, 34, що у Дніпровському районі столиці, надійшло 7 червня, о 02:35.

До місця виклику негайно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Як виявилося, горіло 2 легкових автомобілі на відстані 15 м від будівлі-ангару, та металева прибудова до ангару на площі 120 кв. м, в якій знаходився легковий автомобіль.

О 03:17 пожежу вдалося локалізувати, а о 03:24 - ліквідувати.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

На місці події було задіяно 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 36 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

Унаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Раніше повідомлялося, що на птахофабриці "Ясенсвіт" Васильківському районі 30 км від Києва сталася масштабна пожежа, у зв'язку з чим в столиці проводилися заміри повітря.

РБК-Україна писало, що у селищі міського типу Андріївка Балаклійського району Харківської області у неділю, 2 червня, трапилась пожежа на території Шебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти.