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В Киеве потушили пожар на Дарнице

Новости » Происшествия    07.08.2019 - 12:34
В Киеве потушили пожар на Дарнице
Фото: пожар на Дарнице (РБК-Украина)

В результате происшествия пострадавших и погибших нет

В Киеве потушили пожар на Дарнице, а именно на улице Строителей, где горела кровля над 4-мя павильонами крытого рынка. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что пожар огнеборцам удалось в 10:39 локализовать на площади 250 кв. м., а в 10:55 - ликвидировать.

Так, в результате происшествия пострадавших и погибших нет. Причины пока неизвестны.

Напомним, сегодня утром произошел пожар в Киеве на улице Строителей. Там горела кровля крытого рынка.

РБК-Украина писало, что в субботу, 13 июля, на улице Куриловской в Харькове на ходу загорелся пассажирский автобус "Богдан". Водитель эвакуировал пассажиров и попытался самостоятельно потушить пожар. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Напомним, в Киеве спасатели ликвидировали пожар на территории бывшей автобазы. Отмечалось, что горели 2 легковых автомобиля на расстоянии 15 м от здания-ангара, и металлическая пристройка к ангару на площади 120 кв. м, в котором находился легковой автомобиль.

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