У Києві на Дарниці горить ринок

Фото: пожежа у Києві (РБК-Україна)

Є загроза розповсюдження пожежі на поруч розташовані павільйони

У Києві на вулиці Будівельників горить покрівля над 4-ма павільйонами критого ринку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа досі триває. Площа пожежі досягла 250 кв. м. є загроза розповсюдження пожежі на поруч розташовані павільйони. Причина невідома. Постраждалих та загиблих немає.

Фото: пожежа у Києві (РБК-Україна)

"По прибуттю до місця виклику, вогнеборці встановили, що горить покрівля над 4-ма павільйонами критого ринку площі 70 кв. м", - повідомили рятівники.

Наразі, до ліквідації пожежі залучено 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Нагадаємо, на Рівненській атомній електростанціїсталася пожежа через пошкодження трансформатора. Унаслідок займання сталося аварійне відключення третього енергоблоку електростанції.

Крім того, у Львівській області була пожежа на стихійному сміттєзвалищі. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

РБК-Україна писало, що на Соборній площі Дніпра 3 лютого підпалили кав'ярню із відвідувачами, в результаті чого постраждали двоє людей. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).