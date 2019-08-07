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У Києві на Дарниці горить ринок

Новини » Надзвичайні події    07.08.2019 - 11:00
У Києві на Дарниці горить ринок
Фото: пожежа у Києві (РБК-Україна)

Є загроза розповсюдження пожежі на поруч розташовані павільйони

У Києві на вулиці Будівельників горить покрівля над 4-ма павільйонами критого ринку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа досі триває. Площа пожежі досягла 250 кв. м. є загроза розповсюдження пожежі на поруч розташовані павільйони. Причина невідома. Постраждалих та загиблих немає.

 

Фото: пожежа у Києві (РБК-Україна)

"По прибуттю до місця виклику, вогнеборці встановили, що горить покрівля над 4-ма павільйонами критого ринку площі 70 кв. м", - повідомили рятівники.

Наразі, до ліквідації пожежі залучено 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Нагадаємо, на Рівненській атомній електростанціїсталася пожежа через пошкодження трансформатора. Унаслідок займання сталося аварійне відключення третього енергоблоку електростанції.

Крім того, у Львівській області була пожежа на стихійному сміттєзвалищі. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

РБК-Україна писало, що на Соборній площі Дніпра 3 лютого підпалили кав'ярню із відвідувачами, в результаті чого постраждали двоє людей. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

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