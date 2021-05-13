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В Києві під Печерським райсудом сталася сутичка. Там йде суд над Медведчуком

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Київ, Четвер 13 травня 2021 17:01
В Києві під Печерським райсудом сталася сутичка. Там йде суд над Медведчуком Фото: під судом в Києві сталася сутичка (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві сталася сутички під Печерським районним судом, де сьогодні обирають запобіжний захід підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку. Сутичка сталася через плакат.

Про це повідомив кореспондент РБК-Україна з місця події.

Учасники акції, яка проходить під будівлею Печерського райсуду, принесли плакат з вимогою відправити Медведчука під варту. Інші особи, які були під судом, спробували цей плакат забрати, що й спровокувало сутичку.

Наразі з учасниками сутички правоохоронці проводять роз'яснювальну бесіду. Поліцейські нікого не затримали.

Фото: сутичка під Печерським райсудом Києва (РБК-Україна)

Нагадаємо, у Києві сьогодні почали обирати запобіжний захід Медведчуку. Нардепа підозрюють у вчиненні держаної зради та розграбуванні національних ресурсів в окупованому Криму. Подробиці засідання ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Сторона обвинувачення просить суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді арешту, але з правом внесення застави.

Як писало РБК-Україна, у разі доведення вини Медведчуку буде загрожувати до 15 років позбавлення волі.

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