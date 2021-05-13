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В Киеве под Печерским райсудом произошла потасовка. Там идет суд над Медведчуком

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Киев, Четверг 13 мая 2021 17:01
В Киеве под Печерским райсудом произошла потасовка. Там идет суд над Медведчуком Фото: под судом в Киеве произошла потасовка (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве произошло столкновения под Печерским районным судом, где сегодня избирают меру пресечения подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку. Стычка произошла из-за плаката.

Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина с места происшествия.

Участники акции, которая проходит под зданием Печерского райсуда, принесли плакат с требованием отправить Медведчука под стражу. Другие лица, которые были под судом, попытались этот плакат забрать, что и спровоцировало потасовку.

Сейчас с участниками потасовки правоохранители проводят разъяснительную беседу. Полицейские никого не задержали.

Фото: потасовка под Печерским райсудом Киева (РБК-Украина)

Напомним, в Киеве сегодня начали избирать меру пресечения Медведчуку. Нардепа подозревают в совершении государственной измены и разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Подробности заседания вы можете узнать в материале РБК-Украина.

Сторона обвинения просит суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста, но с правом внесения залога.

Как писало РБК-Украина, в случае доказательства вины Медведчуку будет грозить до 15 лет лишение свободы.

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