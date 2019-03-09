У Києві почалася акція з вимогою заарештувати Гладковських

Активісти вимагають заарештувати Олега Гладковського та його сина
Більше тисячі націоналістів на Майдані Незалежності в Києві вимагають арешту колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського та його сина. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.
На початку акції активісти вивісили на ТРЦ "Глобус" банери "Свинарчуків Порошенка - за грати" і "Вбивці Гандзюк мають сісти".
Учасники акції звинувачують Гладковських у розкраданні коштів державного концерну "Укроборонпром".
Раніше журналісти програми "Наші гроші" випустили серію розслідувань щодо причетності першого заступника секретаря РНБО, його сина та керівників профільних підприємств до махінацій з бюджетними грошима, виділеними на посилення обороноздатності української армії.
За результатами корупційного скандалу президент Петро Порошенко звільнив свого давнього бізнес-партнера Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.
Національне антикорупційне бюро України в рамках справи, порушеної за мотивами розслідування "Наших грошей" провело 20 обшуків.
Крім того, НАБУ допитає журналістів, які готували матеріали про колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковском.