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У Києві почалася акція з вимогою заарештувати Гладковських

Новини » Суспільство    09.03.2019 - 13:34
У Києві почалася акція з вимогою заарештувати Гладковських
Фото: акція проти Гладковских в Києві (РБК-Україна)

Активісти вимагають заарештувати Олега Гладковського та його сина

Більше тисячі націоналістів на Майдані Незалежності в Києві вимагають арешту колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського та його сина. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

На початку акції активісти вивісили на ТРЦ "Глобус" банери "Свинарчуків Порошенка - за грати" і "Вбивці Гандзюк мають сісти".

Учасники акції звинувачують Гладковських у розкраданні коштів державного концерну "Укроборонпром".

Раніше журналісти програми "Наші гроші" випустили серію розслідувань щодо причетності першого заступника секретаря РНБО, його сина та керівників профільних підприємств до махінацій з бюджетними грошима, виділеними на посилення обороноздатності української армії.

 

За результатами корупційного скандалу президент Петро Порошенко звільнив свого давнього бізнес-партнера Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Національне антикорупційне бюро України в рамках справи, порушеної за мотивами розслідування "Наших грошей" провело 20 обшуків.

Крім того, НАБУ допитає журналістів, які готували матеріали про колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковском.

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